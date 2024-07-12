Двум игрокам сборной Франции по регби предъявлены обвинения в изнасиловании

Игрокам сборной Франции по регби Уго Аураду и Оскару Жегу предъявлены обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.

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Спортсменов арестовали 8 июля в Буэнос-Айресе. 39-летняя аргентинка заявила, что ее изнасиловали и избили в отеле Мендосы, где французы остановились после победы над сборной Аргентины (13:28).

Максимальное наказание по статье Аураду и Жегу – 20 лет заключения. Они останутся под стражей до рассмотрения ходатайства об их помещении под домашний арест.

Аураду 20 лет, Жегу 21 год. Они дебютировали за сборную в нынешнем сезоне.