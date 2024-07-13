Мэрия Парижа уверена в качестве воды в Сене, несмотря на дождь

Заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан заявил, что нет никаких опасений по поводу состояния Сены и беспрепятственного проведения соревнований по марафонскому плаванию и триатлону на Олимпиаде-2024, несмотря на дожди.

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«Мы надеемся, что погода будет немного лучше, но мы нисколько не беспокоимся о возможности проведения соревнований, которые состоятся. Я не говорю вам, что мы очень спокойны, учитывая погоду, но мы не беспокоимся о том, что сможем провести соревнования в срок», — приводит слова Рабадана RMС Sport.



Сена должна принять церемонию открытия, а также соревнования по триатлону, марафонскому плаванию и паратриатлону. В случае сильных дождей в реку может попасть неочищенная вода — смесь дождевых и сточных вод. Запасной план предполагает перенос соревнований на несколько дней, но без изменения места проведения.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила обещание искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.