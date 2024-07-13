Российские телеканалы могут полностью проигнорировать показ Олимпиады-2024

«Первый канал» и входящий в государственных холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры — 2024, сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении и в крупной IT-компании.

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По информации источника, телеканал «Матч ТВ», пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство холдинга ждёт директивы от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего примет решение по показу соревнований в Париже. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

Также сообщается, что холдинг VK ведёт переговоры с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» по покупке digital-прав на трансляцию летних Олимпийских игр.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.