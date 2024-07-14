Тарасова пристыдила депутатов

Татьяна Тарасова оценила слова Евгения Плющенко о «депутатах в космосе».

Сегодня двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко рассказал, что общался с некоторыми депутатами насчет Олимпиады: «Мне позвонили: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал этих депутатов в космос».

«Я знаю депутатов, которые не только со спортом, но с жизнью не связаны, они не понимают, что такое профессия. Как они могут вообще быть депутатами, я нахожусь в сомнении. Депутаты ничего не понимают не только в жизни спортсменов, но и просто в жизни людей. Это же наши люди, которые своими выдающимися достижениями прославляют нашу Родину. И почему они (спортсмены) от депутатов своей страны должны слушать такое хамство и такую глупость? Депутаты должны стыдиться того, что они сказали», – заявила заслуженный тренер СССР Тарасова, комментируя слова Плющенко.



Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.