Олимпийская чемпионка из России оценила критику в адрес американки Байлз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Ангелина Мельникова оценила критику в адрес четырехкратной олимпийской чемпионки американки Симоны Байлз. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Спортсменка восхитилась талантом Байлз и назвала ее гимнастику космической.

«Много плохих вещей говорят про нее, но Байлз для меня — гимнастка космического уровня. Я бы никогда такое не сделала в жизни!» — заявила Мельникова.



Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала Байлз. Родионенко заявила, что болеть за американку на Играх-2024 в Париже бесполезно.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка. Все золотые медали она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Также на счету 27-летней спортсменки 23 победы на чемпионатах мира.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях.