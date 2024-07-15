Михаил Мамиашвили отверг домыслы о давлении на борца, отказавшегося от Олимпиады.

Сообщалось, что россиянин Шамиль Мамедов решил не участвовать в Олимпийских играх в Париже из-за травмы.

«У Шамиля Мамедова травма. О каком возможном давлении вы говорите – я не понимаю. С чьей стороны? Миллионы спортсменов во всем мире травмируются или не травмируются, борются или не борются. Если у вас есть сомнения, уточните у самого спортсмена», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.



Ранее ФСБР отказалась отправлять спортсменов на Игры из-за несогласия с критериями отбора. После этого среди российских борцов, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК), только Мамедов не отклонял приглашение на соревнования. Однако позже это сделал и он.

Мамедову 23 года, он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.