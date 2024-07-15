Мэр Парижа искупается в Сене перед Олимпиадой-2024

Мэр Парижа Анн Идальго пообещала 17 июля искупаться в реке Сена вместе с главой оргкомитета Олимпийских игр‑2024 Тони Эстанге и префектом столичного региона Иль‑де‑Франс Марком Гийомом на фоне опасений о недостаточной чистоте реки для проведения соревнований Олимпийских игр. Об этом пишет «Матч ТВ».

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Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Власти города рассчитывают провести на Сене соревнования по триатлону 30-31 июля и 5 августа, а также соревнования по плаванию на открытой воде 8–9 августа. При этом в 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене пришлось отменить из-за плохого качества воды.

Мэр Парижа заверила, что лично проверит воду в Сене. «Мы будем купаться примерно на уровне моста Мари, у подножия ратуши. Постараемся сделать несколько приятных погружений», - пояснила Идальго RMC Sport.

В свою очередь префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом сообщил, что последние две недели пробы воды в реке соответствуют нормам, благодаря строительству очистных сооружений, пишет РИА Новости Спорт.

«Я искупаюсь в среду с Анн Идальго и Тони Эстанге. Важно показать, что, с одной стороны, мы готовы к Олимпийским играм и, с другой стороны, эти Олимпийские игры оставят хорошее наследство жителям Парижа. Мы обновили множество очистных сооружений и водоотводов. Мы готовы к тому, чтобы в Сене купались», - пояснил он.



Напомним, что в рамках проекта по очистке Сены был построен огромный резервуар, способный вместить грязную воду, эквивалентную 20 олимпийским бассейнам. Резервуар предназначен для сбора избыточной дождевой воды и предотвращения попадания в Сену грязных сточных вод. Стоимость проекта оценивается в 1,4 миллиарда евро.

В самом начале июля мэрия и префектура опубликовали первые хорошие результаты: олимпийский объект (мост Александра III) соответствовал требованиям шесть дней из семи предыдущих. Однако на прошлой неделе показатели снова не соответствовали требованиям из-за большого количества осадков - уровень фекальных бактерий в реке был выше допустимого.