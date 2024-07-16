Всемирные игры дружбы перенесли

Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год.

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Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Соревнования по 33 летним видам спорта изначально планировались на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация о возможном переносе уже появлялась в СМИ в июне.