Всемирные игры дружбы перенесли

Глава Федерации тяжелой атлетики: «Официально я знаю, что Игры дружбы перенесены на 2025 год»
Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год.
Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Соревнования по 33 летним видам спорта изначально планировались на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация о возможном переносе уже появлялась в СМИ в июне.
«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», – заявил Агапитов.
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