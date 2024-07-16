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В Госдуме заявили, что о переносе Игр дружбы не объявляли, чтобы МОК показал свое лицо

До последнего не объявляя о переносе Всемирных игр дружбы, Россия вынудила Международный олимпийский комитет (МОК) показать свое истинное лицо. Об этом «Газете.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

О переносе Игр дружбы не объявляли, «чтобы МОК показал свое лицо»
© РИА Новости
«Сначала нужно было, чтобы МОК показал свое лицо — они начали угрожать спортсменам, придумывать санкции и дисквалификации, стали звонить в разные страны. Мы же до последнего момента заявляли, что Игры дружбы состоятся, и этим выводили МОК на чистую воду. И в других странах тоже не поняли позицию МОК: обязательно нужно всем звонить и пытаться отговорить от участия, применяя угрозы? Я считаю, что до последнего не заявлять о переносе соревнований было очень правильно», — сказала Журова.

Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).