Россиянка раскрыла, как стала олимпийской чемпионкой вскоре после родов

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ей удалось завоевать две золотых медали Игр вскоре после декретного отпуска и восстановления от травм.

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«Чтобы показать лучший результат в своей жизни, нужно, чтобы сложились пазлы судьбы, — и у меня получилось. В тот период прошло время сомнений, пустых хлопот, суеты и неоправданных действий, потому что тогда мне повезло найти соратника и единомышленника в таком нелегком деле, как легкая атлетика, – моего тренера Светлану Павловну Стыркину. Я сосредоточилась на семье и ребенке, меня больше ничего не отвлекало, наступила душевная гармония. Я перестала суетиться, перестала бегать с легкими травмами, которые усугублялись и становились серьезными, и начала тщательно анализировать состояние своего здоровья», — сказала Мастеркова.



Российская легкоатлетка вернулась в спорт после декретного отпуска в 1996 году и завоевала золото в беге на 800 м и на 1500 м на Олимпийских играх в Атланте — 1996.

Вскоре после этих побед Мастеркова установила два мировых рекорда — в беге на милю в открытых помещениях (4.12,56 минуты), а также в беге на 1000 м (2.28,98 минуты).

Спустя 23 года ее рекорд в беге на милю побила голландка Сифан Хассан на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, превзойдя достижение россиянки на 23 миллисекунды.

Рекорд Мастерковой в беге на 1000 м остается нетронутым.