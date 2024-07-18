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Васильев: Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение не показывать Олимпиаду-2024 на российском телевидении.

Васильев: не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпиаду
© Спорт день за днем
«Есть значительная часть людей, которая будет бойкотировать просмотр Игр, но есть и те, кто хочет посмотреть красивый спорт. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры», — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее СМИ появилась информация о том, что Первый канал и «Матч ТВ» не будут приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта
Илья Авербух
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