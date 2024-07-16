Тарасова раскритиковала решение отказаться от трансляции Олимпиады

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Lenta.ru

«Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Мы не участвуем, но Игры должны же смотреть все! За что нам такое наказание? Зачем они своих наказывают?», — сказала она. Чемпионат.com

«Поэтому я буду искать другие источники и обязательно посмотрю Олимпийские игры в Париже», — отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Sports.ru