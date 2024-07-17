Олимпийская чемпионка из России рассказала о своих доходах

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Ангелина Мельникова раскрыла источники своего дохода. Lenta.ru

«Основной доход — спорт. Зарплата, сборная, регион? Да! Еще какая‑то реклама и какие‑то мероприятия: мастер‑классы, еще какие‑то спортивные, спикерство и так далее», — заявила Мельникова. Она отметила, что не жалуется на доходы, у нее есть квартиры в Москве и Воронеже, а также автомобиль. RT на русском

Помимо золота Олимпиады‑2020 в командном первенстве, на счету 23‑летней Мельниковой бронза Игр в Токио в личном многоборье и вольных упражнениях, серебро Олимпиады‑2016 в командном первенстве. Она является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года. Матч ТВ