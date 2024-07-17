Шведские легкоатлеты подали в суд на НОК Швеции

Шведские легкоатлеты подали в спортивный арбитражный суд (CAS) на Национальный олимпийский комитет (НОК) Швеции. Они открыли сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe для покрытия судебных расходов.

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3 июля 2024 года НОК Швеции отклонил заявки девяти легкоатлетов, квалифицировавшихся на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в соответствии с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом (МОК) и World Athletics.

Однако НОК Швеции использует собственные критерии отбора, которые гласят, что приглашенные спортсмены должны быть признаны способными бороться за место в топ-12 на Олимпийских играх. Такая практика является явным нарушением Олимпийской хартии, в которой говорится, что НОК не имеет особых полномочий вмешиваться в квалификационный процесс, определённый МОК и соответствующей Международной спортивной федерацией.

Чтобы обеспечить правосудие в отношении пострадавших спортсменов в прошлом, настоящем и будущем, шесть шведских легкоатлетов возбудили дело в CAS против НОК Швеции. Спортсменам срочно необходимо собрать денежные средства для покрытия судебных издержек, в связи с чем они открыли сбор средств на GoFundMe.

На данный момент им удалось собрать более 120 тыс. шведских крон (более 1 млн рублей).