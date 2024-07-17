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Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный пропустит Кубок России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный пропустит предстоящий Кубок России. От этом он рассказал ТАСС.

Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный пропустит Кубок России
© ТАСС

Турнир пройдет с 29 июля по 5 августа в Новосибирске.

"Не выступлю, к сожалению, на Кубке России в Новосибирске, пропущу старт, но я буду там в качестве зрителя", - сказал Нагорный.

Нагорному 27 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный - трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

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Никита Нагорный