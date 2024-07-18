Гимнаст Маринов объяснил, почему не будет выступать под флагом Болгарии

Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему не планирует выступать под флагом Болгарии.

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Маринов родился в Софии в семье русской и болгарина. В марте 19‑летний гимнаст завоевал золото в многоборье и вольных упражнениях на чемпионате России.

— Мне часто снилось, что мы на Олимпиаде. Неважно, какой состав, просто мы на Играх, и я это ощущал. Потом просыпаюсь на спортбазе, иду на тренировку и понимаю, что это был просто сон.

— У тебя есть болгарский паспорт и есть опция поездки на чемпионаты мира и Европы под флагом этой страны. Ты против?

— Да. Считаю, если я так сделаю, в России обо мне сложится не очень мнение. Мне бы так не хотелось.

— Не переезжаешь из‑за общественного мнения?

— В том числе. Даже если выступлю хорошо, будут говорить: «Мы тебя вырастили, все тебе дали, а ты уехал и отдал это все другой стране». С другой стороны, я же потом приезжаю на родину с этими медалями. А если, например, плохо выступлю, мне будут говорить: «Надо выступать за Россию, чтобы выступать хорошо». В обоих вариантах может быть не очень хорошая ситуация.

Это, наверное, будет первый старт [Олимпиада в Париже], который я буду целенаправленно смотреть. Интересно сопоставить, что бы там могло быть, если бы наша команда выступала в Париже. Но надо жить дальше, на этом жизнь не заканчивается, — сказал Маринов в эфире программы «Выше Олимпа. Спортивная гимнастика» на «Матч ТВ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались участвовать в квалификационных турнирах из‑за критериев допуска.