Россиянка-чемпионка ОИ поедет на Игры-2024 в Париже со сборной Китая

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк поедет на летние Игры-2024 в Париже со сборной Китая. Lenta.ru

Отмечается, что в олимпийскую команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек. Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России Близнюк с 2022 года тренирует команду Китая в групповых упражнениях. Под ее руководством гимнастки на чемпионате мира - 2023 впервые выиграли золотые медали.

Близнюк 30 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Играх 2012 и 2016 годов. На Олимпиаде в Токио она стала серебряным призером. В активе Близнюк также есть шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира. ТАСС