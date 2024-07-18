МОК опубликовал список спортсменов РФ, которые выступят на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. NSN.FM

В столице Франции выступят 15 спортсменов из России: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание). Матч ТВ

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК. Lenta.ru