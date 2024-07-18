На марафоне в Омске впервые в России внедрят онлайн-отслеживание бегунов

Система, которая позволит в прямом эфире наблюдать за местонахождением каждого бегуна, будет впервые в России применена на Сибирском международном марафоне, который пройдет 3 августа в Омске. Об этом ТАСС сообщил директор марафона Константин Подбельский.

"В каждый номер участника установлен чип. С помощью приложения 2ГИС любой желающий сможет следить за положением любого из бегунов. Такого в России еще никогда не было", - сказал Подбельский.



Министр спорта Омской области Иван Колесник отметил, что региональные власти рассматривают возможность разработки отдельного мобильного приложения для Сибирского международного марафона и других массовых беговых событий, которое помимо отслеживания позиции бегунов будет иметь и другую функциональность, включая подачу заявок на участие, информирование, ведение статистики и т. д. "В Омской области большое количество IT-специалистов, мы рассмотрим этот вопрос совместно с региональным министерством цифрового развития и связи", - сказал министр ТАСС.

Сибирский международный марафон, который проходит при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса. В 2023 году омский забег стал первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором приняли участие профессиональные зарубежные спортсмены.