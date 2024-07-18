Российские спортсмены могут столкнуться с рядом трудностей на Олимпиаде в Париже, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она указала, в частности, на ряд организационных моментов, которые могут осложнить участие спортсменов в соревнованиях.

«На Олимпиаду отказались ехать дзюдоисты, борцы. Они ждали до последнего, но все же отказались, потому что привыкли ехать командой. А в этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб олимпийского комитета. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны все себе организовывать сами», — сказала Журова.



Вопросы, по ее словам, вызывает даже то, как россияне будут добираться до Парижа: прямых рейсов во Францию сейчас нет, нужны визы, пересадки. Раньше спортсменам виза была не нужна, но теперь ситуация становится все более запутанной.

«А кто будет сопровождать россиян в олимпийской деревне? Проводить жеребьевку? Заявлять на соревнования? Раньше всем этим занимались сотрудники штаба, теперь такие моменты непонятны», — заключила депутат.



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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к участию в Олимпийских играх 2024 года российских атлетов.

В него вошли 15 спортсменов: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Захар Петров, Олеся Романенко, Алексей Коровашков (все — гребля на байдарках и каноэ), пловец Евгений Сомов, и батутистка Анжела Бладцева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры-2024 стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпийские игры в Париже всего 15 российских спортсменов, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже. Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места, — сказала Тарасова «Матч ТВ».



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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже, сейчас необходима поддержка.

«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное — выступать. Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде — это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



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Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что будет следить за теми российскими спортсменами, которые отправятся в Париж.

«На Олимпиаде в Париже буду переживать за россиян. Если они решились на такой шаг и поедут туда в такой двоякой ситуации, где больше негатива в их сторону, пусть держатся — сил им, берегутся от провокаций, достойно выступают и покажут, кто есть кто. Хоть они и без флага, но мы знаем, что это наши спортсмены. К сожалению, уже не первую Олимпиаду выступаем под нейтральным флагом», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



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Российская пятиборка Гульназ Губайдуллина объяснила, почему не стала принимать решение об увольнении из вооружённых сил ради ОИ-2024. Ранее таким образом поступила другая российская спортсменка из пятиборья Ульяна Баташова.

«Даже если ты уволишься из вооружённых сил, тебя не допустят к соревнованиям, потому что ты уже в них был. Недавно девушка из Белоруссии отобралась на Олимпийские игры, и она не была в вооружённых силах, а вторая девушка была в составе вооружённых сил в прошлом и по какой-то неизвестной причине МОК не разрешил им обеим поехать на Олимпиаду, даже не разбираясь. Если бы я уволилась и попробовала попасть на Олимпийские игры, меня, к сожалению, всё равно бы не допустили. Ульяна Баташова уволилась? Может быть, в её случае стоило. Мне бы это при любом раскладе вышло боком. Я человек нескандальный, не люблю бежать впереди поезда и кричать, как я достойна выступать на Олимпийских играх. Я это и так знаю, и все это знают. Все российские спортсмены достойны выступать на Олимпийских играх. Но решать эти вопросы надо более спокойным и мирным способом, чем выбрала Ульяна. Она уже давно как уехала из России, тренируется за рубежом, а с Россией её уже ничего не связывает, поэтому у неё была возможность отбираться и выступать. Я же здесь живу, получаю зарплату, выступаю за РФ на всех соревнованиях. В моём случае нет смысла всё бросать, лезть на рожон и портить свою карьеру», — приводит слова Губайдуллиной Metaratings.



Гульназ Губайдуллина принимала участие в двух Олимпиадах. В Рио-2016 она заняла 15-е место, а в Токио-2020 показала 32-й результат.

Вероника Степанова рассказала об отношении к 15 российским олимпийцам в Париже.