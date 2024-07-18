В России отреагировали на допуск 15 отечественных спортсменов на Олимпиаду в Париже
Российские спортсмены могут столкнуться с рядом трудностей на Олимпиаде в Париже, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она указала, в частности, на ряд организационных моментов, которые могут осложнить участие спортсменов в соревнованиях.
«На Олимпиаду отказались ехать дзюдоисты, борцы. Они ждали до последнего, но все же отказались, потому что привыкли ехать командой. А в этот раз не пустят ни тренеров, ни врачей, ни массажистов. Раньше, даже в нейтральном статусе, от нас работал штаб олимпийского комитета. Он договаривался по всем организационным вопросам, а теперь спортсмены-индивидуалы, видимо, должны все себе организовывать сами», — сказала Журова.
Вопросы, по ее словам, вызывает даже то, как россияне будут добираться до Парижа: прямых рейсов во Францию сейчас нет, нужны визы, пересадки. Раньше спортсменам виза была не нужна, но теперь ситуация становится все более запутанной.
«А кто будет сопровождать россиян в олимпийской деревне? Проводить жеребьевку? Заявлять на соревнования? Раньше всем этим занимались сотрудники штаба, теперь такие моменты непонятны», — заключила депутат.
МОК опубликовал список из 15 атлетов из России с допуском к участию в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к участию в Олимпийских играх 2024 года российских атлетов.
В него вошли 15 спортсменов: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Захар Петров, Олеся Романенко, Алексей Коровашков (все — гребля на байдарках и каноэ), пловец Евгений Сомов, и батутистка Анжела Бладцева.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Игры-2024 стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.
«МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов» — Тарасова
Международный олимпийский комитет (МОК) повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпийские игры в Париже всего 15 российских спортсменов, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
— МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже. Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Губерниев: слава богу, что наши спортсмены поехали на ОИ, о медалях говорить не приходится
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что российским спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Париже, сейчас необходима поддержка.
«Слава богу, что наши спортсмены поехали. О медалях говорить не приходится. Если медали будут, то это прекрасно. Нам нужно просто поддержать команду и постараться проявить благоразумие, которое не все проявляют. Мне кажется, для спортсмена самое главное — выступать. Я верю в умных и мудрых россиян, которые понимают, что предстоящее участие в Олимпиаде — это небольшой мостик России с олимпийским движением. Это очень важно для будущих спортивных поколений нашей страны. Посмотрим, что из этого получится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Олимпийская чемпионка Зайцева: буду переживать за российских спортсменов в Париже
Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что будет следить за теми российскими спортсменами, которые отправятся в Париж.
«На Олимпиаде в Париже буду переживать за россиян. Если они решились на такой шаг и поедут туда в такой двоякой ситуации, где больше негатива в их сторону, пусть держатся — сил им, берегутся от провокаций, достойно выступают и покажут, кто есть кто. Хоть они и без флага, но мы знаем, что это наши спортсмены. К сожалению, уже не первую Олимпиаду выступаем под нейтральным флагом», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Российская пятиборка объяснила, почему не стала уходить из вооруженных сил ради Олимпиады
Российская пятиборка Гульназ Губайдуллина объяснила, почему не стала принимать решение об увольнении из вооружённых сил ради ОИ-2024. Ранее таким образом поступила другая российская спортсменка из пятиборья Ульяна Баташова.
«Даже если ты уволишься из вооружённых сил, тебя не допустят к соревнованиям, потому что ты уже в них был. Недавно девушка из Белоруссии отобралась на Олимпийские игры, и она не была в вооружённых силах, а вторая девушка была в составе вооружённых сил в прошлом и по какой-то неизвестной причине МОК не разрешил им обеим поехать на Олимпиаду, даже не разбираясь. Если бы я уволилась и попробовала попасть на Олимпийские игры, меня, к сожалению, всё равно бы не допустили. Ульяна Баташова уволилась? Может быть, в её случае стоило. Мне бы это при любом раскладе вышло боком. Я человек нескандальный, не люблю бежать впереди поезда и кричать, как я достойна выступать на Олимпийских играх. Я это и так знаю, и все это знают. Все российские спортсмены достойны выступать на Олимпийских играх. Но решать эти вопросы надо более спокойным и мирным способом, чем выбрала Ульяна. Она уже давно как уехала из России, тренируется за рубежом, а с Россией её уже ничего не связывает, поэтому у неё была возможность отбираться и выступать. Я же здесь живу, получаю зарплату, выступаю за РФ на всех соревнованиях. В моём случае нет смысла всё бросать, лезть на рожон и портить свою карьеру», — приводит слова Губайдуллиной Metaratings.
Гульназ Губайдуллина принимала участие в двух Олимпиадах. В Рио-2016 она заняла 15-е место, а в Токио-2020 показала 32-й результат.
Степанова о 15 россиянах на Олимпиаде: «Если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных России и решили побыть туристами – есть вопросы»
Вероника Степанова рассказала об отношении к 15 российским олимпийцам в Париже.
«15 человек без гимна, флага и в «нейтральных костюмах», выданных организаторами... Я остаюсь при своем мнении – если коллеги из летних видов спорта едут в Париж, чтобы победить и напомнить миру, откуда они, – долгий путь был не напрасен. Если это за собственный счет – вообще никого не касается. А вот если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных команд России и решили побыть туристами... Есть вопросы. Хочу услышать их точку зрения в попытке понять», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в телеграм-канале.