Пловчиха заявила о боязни плавать в Сене на Олимпиаде

Нидерландская олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что опасается плавать в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на AD.

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По словам Раувендал, перед соревнованиями она собирается выпить небольшую дозу антибиотиков. При этом спортсменка призналась, что желание выступить на Олимпиаде все же перевешивает опасения.

«За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. <...> Если я буду единственной, кто скажет: "там слишком грязно, я туда не пойду", то и медали у меня не будет. Чего же хочется больше всего? Все-таки медаль, надеюсь, золотую», — рассказала она.



Напомним, что в преддверии Олимпийских игр в Париже спортивная общественность обсуждает риски от купания в реке Сена, которая протекает через французскую столицу. Чтобы доказать пригодность воды к соревнованиям, 17 июля мэр Парижа Анн Идальго лично искупалась в Сене.