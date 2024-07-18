Пловчиха заявила о боязни плавать в Сене на Олимпиаде
Нидерландская олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что опасается плавать в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на AD.
По словам Раувендал, перед соревнованиями она собирается выпить небольшую дозу антибиотиков. При этом спортсменка призналась, что желание выступить на Олимпиаде все же перевешивает опасения.
«За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. <...> Если я буду единственной, кто скажет: "там слишком грязно, я туда не пойду", то и медали у меня не будет. Чего же хочется больше всего? Все-таки медаль, надеюсь, золотую», — рассказала она.
Напомним, что в преддверии Олимпийских игр в Париже спортивная общественность обсуждает риски от купания в реке Сена, которая протекает через французскую столицу. Чтобы доказать пригодность воды к соревнованиям, 17 июля мэр Парижа Анн Идальго лично искупалась в Сене.