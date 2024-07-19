Церемония открытия Олимпийских игр оказалась на грани срыва

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов, которые задействованы в мероприятии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA). Газета.Ru

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр», — заявили в SFA. В организации оказались недовольны условиями труда артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к церемониям. Lenta.ru

В масштабной постановке церемонии открытия 26 июля на реке Сена задействованы 3000 артистов и 400 танцоров. Чемпионат.com