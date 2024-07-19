Российским олимпийцам дали совет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российские спортсмены зря согласились участвовать в парижской Олимпиаде. Газета.Ru

По его словам, атлеты столкнутся с дискриминацией и будут испытывать чувство позора. «Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут униженными. В моем понимании, нет никакого смысла туда ехать. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет в том, с чем они там столкнутся», — заявил Васильев. Sports.ru

Ранее посол РФ во Франции предостерег желающих посетить Олимпиаду в Париже. RT на русском