Тарасова назвала не лучшим решением отказ от трансляции ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что Россия напрасно отказалась от покупки прав на показ Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По его словам, российские любители спорта заслуживают шанса следить за Играми по телевидению.

«Не показывать Олимпиаду на российских каналах — не лучшее решение для российского народа, который очень любит спорт и спорт высоких достижений. Это ужасно, что по телевидению у нас не покажут Игры», — заявила Тарасова.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.