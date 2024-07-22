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«Никто не вправе давать советы». Веснина рассказала, почему нужно ехать на Олимпиаду

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, почему нужно ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе.

Веснина рассказала, почему нужно ехать на Олимпиаду
© Чемпионат.com

«Никто не вправе давать советы, особенно спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпийские игры. Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут. Это их жизнь, работа, судьба. И когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора… Я считаю, их не стоит слушать. Только на Олимпиаде ты понимаешь, к чему действительно стоит стремиться. Ты видишь лучших спортсменов мира. В принципе, Игры в Париже и стали моим стимулом взять ракетку в руки после рождения второй дочки. Ради них я стала тренироваться в суперускоренном режиме. В прошлый раз, перед Токио, из-за ковида у меня был лишний год на подготовку. А тут пришлось приводить себя в форму в кратчайшие сроки. Но Олимпиада – это про людей. Я не могла себе позволить даже не попробовать», – сказала Веснина.

Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призер Игр в Токио в миксте. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Летние виды спорта
Елена Веснина