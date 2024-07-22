Веснина рассказала, почему нужно ехать на Олимпиаду

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, почему нужно ехать на Олимпийские игры даже в нейтральном статусе.

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«Никто не вправе давать советы, особенно спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпийские игры. Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут. Это их жизнь, работа, судьба. И когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора… Я считаю, их не стоит слушать. Только на Олимпиаде ты понимаешь, к чему действительно стоит стремиться. Ты видишь лучших спортсменов мира. В принципе, Игры в Париже и стали моим стимулом взять ракетку в руки после рождения второй дочки. Ради них я стала тренироваться в суперускоренном режиме. В прошлый раз, перед Токио, из-за ковида у меня был лишний год на подготовку. А тут пришлось приводить себя в форму в кратчайшие сроки. Но Олимпиада – это про людей. Я не могла себе позволить даже не попробовать», – сказала Веснина.



Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призер Игр в Токио в миксте. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.