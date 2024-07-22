Захарова прокомментировала недопуск российских журналистов на ОИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ от предоставления визы журналисту «Известий» на Олимпийские игры в Париже. Как сообщает «Известия», дипломат отметила отношение французских властей к свободе слова.

По словам Захаровой, многого ожидать от «режима Макрона» не стоит. И для французского президента, и для «его компашки» соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова — «пустой звук».

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20 июля глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти отказали ряду российских журналистов освещать ОИ-2024. По его словам, в общей сложности спецслужбы проверили 960 тысяч досье на допуск к работе на Играх. В возможности посещения связанных с ними событий отказ получили 4340 человек. Сам Дарманен назвал принятое решение исходящим из принципа «предосторожности».