МОК отказался от планов показывать ОИ для россиян

На сайте Международного олимпийского комитета исчезла информация о трансляции Олимпийских игр в Париже для зрителей из России. Об этом сообщает «РИА Новости».

При этом еще в пятницу, 19 июля, на сайте МОК говорилось, что комитет намерен транслировать ОИ для россиян на своем официальном портале бесплатно.

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы приняли решение не приобретать права на трансляции. Таким образом впервые за 40 лет ОИ не покажут по российским каналам.

Напомним, что Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены РФ выступят на них в нейтральном статусе без флага и гимна. Всего от России в ОИ примут участие 15 атлетов.