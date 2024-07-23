Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала об условиях проживания в Екатеринбурге на финале Кубка России. RT на русском

Спортсменка сняла гостиничный номер, санузел, все видео сопроводив смехом. «Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — сказала Ефимова. Lenta.ru

В июне 2024-го Ефимова получила нейтральный статус, позволяющий ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось. Чемпионат.com