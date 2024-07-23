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Французская фехтовальщица рискует лишиться медалей Олимпиады-2024, даже если завоюет их

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию на решение Международной федерации фехтования (IFF) не отстранять французскую фехтовальщицу Изаору Тибюс. Об этом сообщает RMC Sport.

Французская фехтовальщица может лишиться медалей ОИ, даже если завоюет их
© Чемпионат.com

В случае завоевания медали на Олимпийских играх в Париже, где Тибюс может принять участие, француженка рискует лишиться награды, если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию ВАДА.

В феврале спортсменку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Слушания в CAS по делу Тибюс пройдут после окончания Олимпиады.

32-летняя рапиристка — чемпионка мира 2022 года в индивидуальных соревнованиях по рапире. На её счету серебряные и бронзовые награды европейских первенств (0-4-7), завоёванные в том числе и в командной рапире.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Летние виды спорта
Всемирное антидопинговое агентство
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