Фотографам «России сегодня» отказали в аккредитации на Олимпиаду

Оргкомитет игр объяснил это негативным заключением соответствующих органов

Фотографам агентства «России сегодня» отказали в аккредитации на Олимпиаду в Париже. Организационный комитет получил негативное заключение соответствующих административных органов, говорится в письмах, полученных фотографами, на которые ссылается РИА Новости. Организаторы добавили, что не знают о причинах такого решения, уточнив что они «только получают результаты расследования».

Заявки на аккредитацию фотографов «Россия сегодня» на Олимпиаду были отправлены в начале февраля. Ранее оргкомитет парижских Игр отказал в аккредитации пишущим журналистам информационного агентства РИА Новости Спорт, входящего в медиагруппу «Россия сегодня».