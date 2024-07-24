Олимпийский чемпион сломал позвонок в результате падения на «Тур де Франс»

Олимпийский чемпион словенец Примож Роглич рассказал, что сломал поясничный позвонок в результате падения на многодневной шоссейной велогонке «Тур де Франс».

Роглич снялся с «Тур де Франс» 12 июля после падения на 11‑м этапе.

— Углубленное обследование после падения на «Тур де Франс» показало перелом третьего поясничного позвонка без смещения. Я медленно возвращаюсь на велосипед и не форсирую восстановление. Посмотрим, куда это нас приведет, — написал Роглич в социальной сети.



34‑летний словенец является олимпийским чемпионом 2020 года в индивидуальной гонке. Роглич трижды побеждал на «Вуэльте Испании» и один раз — на «Джиро д’Италия».