Ограблен еще один участник Олимпиады

Олимпийского чемпиона по BMX‑фристайлу австралийца Логана Мартина ограбили в Бельгии незадолго до поездки на Игры-2024 в Париж.

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Спортсмен рассказал, что вечером 23 июля грабители разбили окно в его фургоне и похитили личные вещи, в том числе бумажник и сумки с экипировкой. Также из автомобиля исчез массажный стол для физиотерапии.

Благодаря трекинг-устройствам Мартин и его команда позже нашли некоторые вещи разбросанными в местном парке.

«К счастью, моих велосипедов в фургоне не было, хотя там находились мои велосипедные сумки с кое‑какими вещами. Какое безумное начало путешествия», – сказал спортсмен.



Мартину 30 лет, он завоевал золото в BMX-фристайле на Олимпиаде 2021 года в Токио.