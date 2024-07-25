Ограблен еще один участник Олимпиады

Олимпийского чемпиона Логана Мартина ограбили перед поездкой на Игры в Париж
Олимпийского чемпиона по BMX‑фристайлу австралийца Логана Мартина ограбили в Бельгии незадолго до поездки на Игры-2024 в Париж.
Спортсмен рассказал, что вечером 23 июля грабители разбили окно в его фургоне и похитили личные вещи, в том числе бумажник и сумки с экипировкой. Также из автомобиля исчез массажный стол для физиотерапии.
Благодаря трекинг-устройствам Мартин и его команда позже нашли некоторые вещи разбросанными в местном парке.
«К счастью, моих велосипедов в фургоне не было, хотя там находились мои велосипедные сумки с кое‑какими вещами. Какое безумное начало путешествия», – сказал спортсмен.
Мартину 30 лет, он завоевал золото в BMX-фристайле на Олимпиаде 2021 года в Токио.
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