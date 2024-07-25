В Петербурге пропал известный велогонщик

В Санкт-Петербурге пропал известный российский велогонщик Никита Еськов. Об этом сообщает «Фонтакта» со ссылкой на ориентировку, которая была размещена на сайте «ЛизаАлерт».

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В Ориентировке указано, что Еськов уехал на автомобиле 5 июля 2024 года в неизвестном направлении.

По информации «Фонтанки», пропаже велогонщика предшествовала ссора с родственниками, после которой он съехал с квартиры и больше не выходил на связь. Отец спортсмена рассказал, что ему удалось дозвониться на телефон сына, но на вызов ответил посторонний человек.

С 2012 года Еськов выступает за команду «Русвело». За выдающиеся спортивные достижения Еськов был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса».

Ранее правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в качестве нейтральных атлетов.