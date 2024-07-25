На Олимпийских играх в Париже столкнулись с дефицитом питьевой воды

Автор иранского издания IRNA Сайед Джавад Башири заявил, что на Олимпийских играх в Париже не хватает питьевой воды и транспорта.

По его словам, организаторы состязаний не смогли решить проблему с обеспечением гостей питьевой водой и транспортом, а также наладить систему вентиляции на спортивных объектах и местах проживания спортсменов. Башири сообщает, что от парижского аэропорта до мест проживания гостей можно добраться только на общественном транспорте, при этом на многих станциях метро отключены эскалаторы.

«Возле мест проведения соревнований, как и в других частях города, почти нет украшений и следов подготовки к Олимпиаде. В некоторых местах налицо отсутствие поддержания чистоты», — добавил он.



Помимо этого Башири заявил, что организаторы соревнований должным образом не координируют сотрудников СМИ, из-за чего журналисты сталкиваются с трудностями во время поиска мест проведения соревнований. Кроме того, в местах проживания спортсменов, а также на самих спортивных объектах, все еще отключены системы вентиляции и охлаждения.

Ранее в Париже начались летние Олимпийские игры-2024.