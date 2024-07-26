Церемония открытия Олимпиады: кто выступит, где пройдет, во сколько начало

Сегодня, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Начало — в 20.30 (время московское).

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Главным режиссёром шоу выступил известный французский драматург, режиссёр-постановщик Томас Джолли. Хедлайнерами церемонии станут знаменитые певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнят песню Эдит Пиаф La Vie en rose. Вместо привычного прохода спортсменов по стадиону зрителей ожидает красочный речной парад в самом центре Парижа. По реке Сена будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 спортсменами. Почти 600 тыс. человек смогут лично увидеть церемонию открытия.

Посмотреть церемонию открытия можно на официальном сайте Олимпиады и в тематических сообществах в социальных сетях.

Олимпиада продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

Всего же на Олимпиаде выступят 10,5 тыс. спортсменов из 206 олимпийских национальных команд: 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании, отдельные нейтральные спортсмены и олимпийская сборная беженцев.