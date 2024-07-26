Захарова заступилась за спортсменку в хиджабе, которую не пустили на ОИ

Отказ в праве участвовать в церемонии открытия Игр в Париже темнокожей французской легкоатлетке Соункамбе Силле, исповедующей ислам, является вопиющим актом сегрегации. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Напомним, что Силле запретили участвовать в церемонии из-за хиджаба. После этого президент Олимпийского комитета Франции Давид Лапартьен заявил, что французские олимпийцы должны придерживаться принципов секуляризации и отметил, что ведет переговоры с легкоатлеткой, чтобы найти решение.

Захарова подчеркнула, что этот случай, а также ранее принятые решения относительно российских и белорусских атлетов свидетельствуют о том, что современная Олимпиада не имеет ничего общего с заявленными ранее целями олимпийского движения. Кроме того, такие меры противоречат самому олимпийскому духу.

«В очередной раз в духе неолиберального диктата "коллективным Западом" попран сакральный для многих поколений принцип "спорт вне политики". Вопреки заявлениям официальных лиц во Франции о стремлении к многообразию и свободе самовыражения, несогласных демонстративно и показательно подвергают санкциям», — заключила дипломат.



Олимпиада в Париже пройдет с 27 июля по 11 августа. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов. К участию в играх допустили 15 российских спортсменов, однако выступать они будут в нейтральном статусе.