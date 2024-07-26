Олимпиада-2024 – расписание соревнований в Париже, время трансляций, где смотреть онлайн летние Олимпийские игры — 2024
Сегодня, 26 июля, в Париже официально откроют главный турнир четырёхлетия – XXXIII летние Олимпийские игры. Спортивная часть программы началась за два дня до церемонии и завершится 11 августа.
«Чемпионат» собрал полное расписание соревнований по всем видам спорта вместе со временем начала каждого вида программы в одном месте.
Полный календарь Олимпиады-2024
Участники Олимпийских игр в Париже разыграют между собой 329 комплектов медалей в 41 виде спорта. Узнать, когда и во сколько начинается тот или иной старт на «Чемпионате», можно буквально в пару кликов.
Все события Олимпиады есть в нашем большом расписании:
Полное расписание соревнований Олимпиады-2024
Кстати, по ссылке доступен не только список турниров в хронологическом порядке. Здесь же можно выделить для себя трансляции, которые не хотелось бы пропустить, а также узнать результаты уже прошедших состязаний. Какие виды спорта будут на Олимпиаде?
Полный список с расписанием подготовили для вас здесь:
Все виды спорта на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Полный список и расписание
Где смотреть соревнования Олимпиады онлайн?
Трансляции соревнований Олимпиады в России доступны на официальном сайте турнира. Зрители из нашей страны смогут следить за трансляциями или без сопровождения комментаторов (интершум), или на английском языке.
Напомним, на Играх в Париже выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Под кодовым названием AIN (Athlete Individual Neutral) они примут участие в соревнованиях по пяти различным видам спорта: теннису, велоспорту, прыжкам на батуте, плавании и гребле на байдарках и каноэ.