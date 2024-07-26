Рылов: «Игры в Париже я смотреть не буду. Только результаты изучу»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил «Матч ТВ», что не планирует смотреть Олимпийские игры в Париже.

Рылов принимает участие в финале Кубка России в Екатеринбурге. Олимпийский чемпион Токио‑2020 в пятницу в финальном заплыве на дистанции 50 метров на спине занял четвертое место.

— Что вы скажете об этом финале и вообще о турнире? Есть ли нюанс в том, что вы готовились к «Играм дружбы», но их отменили?

— Особо нюансов нет. Мы просто перестроили работу под кубок, и всё. Раньше нагрузились, потом сузились. Да, не так, как хотели. Но все‑таки.

— Ваше время тут не впечатляет. Трудно искать мотивацию?

— Конечно, у меня есть вопросы к своим результатам. Пока плыву не по лучшему времени. Даже близко нет. Это всё, что могу сказать.

— С чем это связано?

— Может, потом, когда сам всё про себя узнаю, тогда отвечу. Сейчас не могу дать точную информацию.

— Вы будете смотреть Олимпиаду?

— Нет. Только результаты посмотрю и всё. И не только 100 и 200 метров на спине. Сравню все результаты с теми, что были до этого.

— Как вам этот бассейн в Екатеринбурге?

— Неплохой бассейн в плане условий. Только вот зрительские трибуны явно маловаты. Сюда даже 10 тысяч болельщиков не уместится. Я понимаю, что это окраина города. Но если говорить о проведении тут «Игр дружбы» на уровне Олимпиады — это не совсем тот масштаб. Это мое мнение.

— Какие у вас планы по подготовке к новому олимпийскому циклу?

— Не знаю, не думал еще. Надо закончить этот сезон на длинной воде, чтобы правильно составить планы, — сказал Рылов «Матч ТВ».

Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. От России в плавании в Париже будет соревноваться только Евгений Сомов, который выступит на Играх в нейтральном статусе.