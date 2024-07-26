В Париже началась церемония открытия Олимпийских игр

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр началась в Париже. Парад спортсменов пройдет на реке Сена.

Впервые в истории церемония открытия Олимпиады состоится вне стадиона. В мероприятии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете. Также атлетам из этих стран запретили участвовать в параде спортсменов, однако они могут посетить церемонию открытия Игр в качестве зрителей на трибунах. Решение об участии россиян и белорусов в церемонии закрытия Олимпиады еще не принято.

В общей сложности на Олимпийских играх в Париже выступят 15 российских спортсменов и 17 атлетов из Белоруссии. Соревнования в столице Франции завершатся 11 августа.