Спортсменов грабят, бомжи бастуют: как Париж опозорился с Олимпиадой

26 июля вечером в Париже пройдет церемония открытия Олимпийских игр. За несколько дней до мероприятия во французской столице произошл ряд неприятных историй: кража драгоценностей у спортсменов, нападения на иностранных граждан, митинги против участия израильтян в турнире и забастовки бездомных. Какая атмосфера царит в Париже перед церемонией открытия Олимпиады — в материале NEWS.ru.

Как во Франции встречали израильтян и палестинцев

Сборные Палестины и Израиля допустили до участия в Олимпийских играх, несмотря на продолжающийся конфликт в секторе Газа. Отношение к спортсменам из этих стран у парижан разное. Палестинцев поддерживают, утверждая, что не одобряют геноцид, которому Израиль якобы подвергает представителей этой этнической группы.

При этом многие выступают против участия израильтян в Играх. Член парламента от партии «Непокоренная Франция» Томас Портес заявил, что ни спортсменам, ни зрителям из этой страны не рады в Париже.

«Я здесь, чтобы сказать: нет, израильской делегации не рады в Париже. Это касается как израильских спортсменов, так и зрителей», — сказал Портес на митинге.



У президента Франции Эммануэля Макрона кардинально иная точка зрения.

«Израильским спортсменам рады в нашей стране. Они должны иметь возможность выступать под своими цветами, потому что так решило Олимпийское движение», — заявил Макрон.



Сколько участников Олимпиады было ограблено в Париже

Перед стартовым матчем группового этапа олимпийского футбольного турнира обокрали полузащитника сборной Аргентины Тьяго Альмаду.

«После тренировки у Альмады не хватало колец и часов, но мы не хотели об этом говорить», — привел слова главного тренера сборной Хавьера Маскерано телеканал TyC Sports.



Кроме этого, пострадал экс-главный тренер ЦСКА Артер Антунес Коимбра известный в футбольном мире по имени Зико. Он прилетел во Францию в составе бразильской делегации. 25 июля 60-летний бывший футболист вызвал такси, загрузил багаж и сел в салон автомобиля. В этот момент подбежало двое неизвестных — один начал кричать на водителя, а второй взломал багажник и вытащил вещи. Среди украденного на сумму $540 тысяч бриллианты, часы Rolex, колье и наличные деньги.

Также в Париже успели ограбить сборную Австралии по велоспорту. Преступники украли из фургона почти все снаряжение и одежду команды, вытащили бумажники, а также съели еду спортсменов. Воры даже унесли массажный стол. Часть награбленного преступники выбросили в клумбу неподалеку от припаркованного автомобиля.

«Боже мой! Вон перчатки валяются. К счастью, моих велосипедов здесь не было», — говорит на видео один из спортсменов.



Кто бастует в Париже накануне Олимпиады

Сотрудники гостиницы Hotel du Collectionneur проводят забастовку из‑за того, что им не повышают зарплату в течение семи лет. Работники вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». В этом здании размещаются представители Международного олимпийского комитета.

В это же время на улицах города бастуют бездомные, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпийскими играми. Более 300 человек прибыло к окружной мэрии еще во вторник — многие ночевали под одеялами прямо на тротуарах.

«Это люди, которых правительство месяцами пытается отправить в регионы, но они отказываются, потому что у них своя жизнь в Париже, дети в школе, бюрократические формальности. Здесь есть люди, которые работают, которые находятся здесь годами», — рассказал основатель гуманитарной ассоциации Utopia 56 Ян Манзи.



Как выросло число преступлений в Париже перед Олимпиадой

Во второй половине июля увеличилось число преступлений в Париже, сообщило МВД Франции. Особым вниманием злоумышленников пользуется территория около олимпийских объектов. В период с 15 по 21 июля число случаев применения насилия в отношении представителей органов власти возросло на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Также стало больше насильственных краж и умышленных нападений на лиц в возрасте 15 лет и старше.

В числе преступлений у олимпийских объектов групповое изнасилование и ограбление гражданки Австралии. По словам 25-летней девушки, на нее напали пятеро мужчин «африканской внешности». Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июля. Около пяти часов утра потерпевшая вбежала в круглосуточное кафе и попросила о помощи. Она была в платье наизнанку и держала в руках нижнее белье. Женщину доставили в больницу.

Полиция в данный момент ищет предполагаемых преступников, просматривая записи с видеокамер.

«Расследование обвинения в групповом изнасиловании, предположительно совершенном в ночь с 19 на 20 июля, поручено второму округу судебной полиции», — сообщили в прокуратуре Парижа.



Почему остановились парижские поезда

Утром 26 июля неизвестные совершили три поджога возле железнодорожных поездов, из-за чего пострадали кабели и сигнальные шкафы. По этой причине произошли сбои в работе транспорта на трех линиях — Атлантической, Северной и Восточной. Ремонтные работы будут продолжаться до конца недели.

«Национальное общество французских железных дорог стало жертвой скоординированных актов „саботажа“ за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр. В эту пятницу утром три пожара рядом с путями, на Атлантической, Северной и Восточной линиях, серьезно нарушили железнодорожное движение и вызвали значительные задержки», — пишет издание Le Figaro.



Из-за этого около 800 тысяч человек не могут проследовать по намеченному маршруту и вынуждены оставаться на вокзалах.

Чего не хватает спортсменам в Олимпийской деревне

Олимпийская деревня в Париже находится в семи километрах от центра города. Спортсменам, проживающим в ней, не хватает еды. В дефиците оказались яйца и стейки.

Столовая для олимпийцев должна готовить по 40 тысяч порций еды в день. За последнее время туда было доставлено около 600 тонн продуктов. Но их все равно оказалось недостаточно — сеть супермаркетов Carrеfour, которая является поставщиком, пересматривает объемы продовольствия. Все осложняет логистика: многие дороги перекрыты из-за церемонии открытия Олимпиады.