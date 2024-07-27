Актриса Настя Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале открытие парижской Олимпиады, которое состоялось 26 июля.

«Спасибо девочкам за трансляцию. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — написала Ивлеева.



Жители Парижа оказались в ловушке в день открытия Олимпиады

Фото с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал в своем Telegram-канале церемонию открытия Олимпиады.

Ранее основатель файлообменника Mega прокомментировал открытие Игр в Париже.