Опубликовано фото с открытия Олимпийских игр с перевернутым флагом
На торжественной церемонии в Париже олимпийский флаг повесили в перевернутом виде. Фотографию сначала опубликовали в социальных сетях. Потом изображение появилось в фотобанках информационных агентств и в официальных каналах Олимпиады.
Видно, что флаг, вопреки классической версии, перевернут вверх двумя, а не тремя кольцами.
Организаторы ОИ-2024 пока никак не прокомментировали произошедшее.
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Напомним, флаг Олимпийских игр был придуман Пьером де Кубертеном более ста лет назад - в 1913 году. Флаг представляет собой белое полотно с вышитыми на нем пятью кольцами, которые символизируют пять частей света. В верхнем ряду - голубое, черное и красное кольца, а в нижнем: желтый и зеленый.
Стоит отметить, что в этот раз церемония открытия Олимпиады проходила вне стадиона. Парад атлетов впервые прошел в необычном формате - спортсмены находились в лодках, плывущих по реке Сене.
Завершающая часть мероприятия состоялась рядом с Йенским мостом, который соединяет Эйфелеву башню и район Трокадеро.
Олимпийские игры продлятся до 11 августа.