Олимпийская чемпионка по фехтованию не хотела покидать помост после поражения на Олимпиаде‑2024
Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах китаянка Сунь Ивэнь проиграла японке Михо Йосимуре во втором раунде Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Поединок закончился со счетом 14:13 в пользу японской спортсменки. Как сообщает L'Equipe, Сунь Ивэнь пыталась оспорить последний укол соперницы, который она считала недействительным, и отказывалась покидать помост.
После проверки удара Йосимуры судьи оставили в силе первоначальное решение, зафиксировав поражение 32‑летней китаянки.
Сунь Ивэнь на Играх в Токио завоевала золото в личном турнире, на Олимпиаде 2016 года в Рио‑де‑Жанейро она стала серебряным призером в командном турнире, бронзовым — в личном. Также на счету китайской фехтовальщицы две победы на чемпионатах мира. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.