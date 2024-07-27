Олимпийская чемпионка по фехтованию не хотела покидать помост после поражения

Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах китаянка Сунь Ивэнь проиграла японке Михо Йосимуре во втором раунде Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Поединок закончился со счетом 14:13 в пользу японской спортсменки. Как сообщает L'Equipe, Сунь Ивэнь пыталась оспорить последний укол соперницы, который она считала недействительным, и отказывалась покидать помост.

После проверки удара Йосимуры судьи оставили в силе первоначальное решение, зафиксировав поражение 32‑летней китаянки.

Сунь Ивэнь на Играх в Токио завоевала золото в личном турнире, на Олимпиаде 2016 года в Рио‑де‑Жанейро она стала серебряным призером в командном турнире, бронзовым — в личном. Также на счету китайской фехтовальщицы две победы на чемпионатах мира. Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.