Танцор Леди Гага упал во время церемонии открытия Олимпиады-2024

В пятницу, 26 июля, в Париже состоялось торжественное открытие XXXIII Олимпийских игр. Одним из хэдлайнеров мероприятия была знаменитая американская певица Леди Гага.

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Во время её выступления на церемонии открытия Игр произошёл курьёзный момент. Один из танцоров Леди Гага не удержал равновесия и упал.

Леди Гага выступала на берегу реки Сены, когда спортсмены из всех 206 стран-участниц Олимпийских игр спускались на 85 лодках. Она исполнила французскую песню Mon Truck et Plumes в окружении танцоров с черными и розовыми перьями в руках. Это было весёлое, энергичное выступление с 12 танцорами в чёрных костюмах и полным джазовым оркестром, поддерживающим живое выступление Леди Гаги.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.