Сомов прошел в полуфинал Олимпиады в Париже

Евгений Сомов прошёл квалификацию на стометровке брассом, как и выступающий в нейтральном статусе белорус.

© Из личного архива Евгения Сомова

Спокойный выход в полуфинал

Первым из 15 россиян, выступающих на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, на старт вышел пловец Евгений Сомов. 25-летний спортсмен специализируется на брассе и удерживает рекорд России на стометровке — правда, как раз в России результат не засчитали, но вот в международной федерации (World Aquatics) — учли.

Быстрее Сомова в текущем сезоне 100 м брассом плыли только трое, поэтому высоки и ожидания болельщиков, которые надеются если не на медаль, то на борьбу за неё.

В квалификации Евгений начал, казалось бы, неторопливо. Он попал в третий заплыв, стартовал по пятой дорожке и финишировал четвёртым со временем 59,83 — чуть более чем на секунду медленнее своего лучшего результата.

Однако этих секунд хватило для достаточно спокойного попадания в полуфинал, куда отбираются 16 лучших по итогам предварительных заплывов. Сомов прошёл с 13-го места, уступив лидеру — нидерландцу Каспару Корбо — 0,79 секунды.

Более успешен был белорус Евгений Шиманович, также выступающий на Олимпийских играх как нейтрал. Он попал в заплыв к рекордсмену мира и Олимпийских игр британцу Адаму Пити — и финишировал сразу же за ним, проиграв считаные семь сотых.

Полуфиналы в плавании брассом на 100 м у мужчин состоятся уже этим вечером — в 22:12 мск. Будем болеть за Евгения Сомова — у него абсолютно точно есть все шансы на попадание в финальный заплыв, где и пройдёт борьба за медали. 13-е время в квалификации ни о чём не говорит — утренняя форма пловцов традиционно отличается от вечерней.

Как Сомов прокомментировал результат?

После предварительных заплывов Евгений вышел к журналистам и признался, что провёл неидеальную квалификацию, но по-прежнему уверен, что у него есть потенциал для попадания в финал.