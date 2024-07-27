Надаль получил факел от Зидана во время церемонии открытия ОИ

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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Рафаэль Надаль получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции чемпиона мира Зинедина Зидана на главной площади церемонии. Далее испанец сел с факелом в лодку, в которой были бывшие знаменитые спортсмены: американская теннисистка Серена Уильямс, её соотечественник девятикратный олимпийский чемпион спринтер Карл Льюис и гимнастка из Румынии обладательница пяти золотых медалей ОИ Надя Команечи. Лодка с ними проплыла по Сене, после чего у берега Надаль передал факел экс-теннисистке француженке Амели Моресмо.

38-летний Надаль — 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции и двукратный чемпион Олимпийских игр (в одиночном и парном разрядах). На Олимпиаде в Париже он сыграет в одиночном и парном (вместе с Карлосом Алькарасом) разрядах.