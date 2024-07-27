Итальянский знаменосец Тамбери потерял обручальное кольцо на церемонии открытия ОИ-2024

Олимпийский чемпион Токио-2020, итальянский легкоатлет и прыгун в высоту Джанмарко Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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Как сообщает Il Messaggero, обручальное кольцо соскользнуло с пальца Тамбери, когда он размахивал флагом. Джанмарко Тамбери женат на Кьяре Бонтемпи, которая занимается административным управлением и имиджем мужа, с 2009 года.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.