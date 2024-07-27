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55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий на Олимпиадах

Грузинская спортсменка, специализирующаяся на стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий на Олимпийских играх. Об этом пишет «Чемпионат.com».

55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий на ОИ
© Газета.Ru

Летние Олимпийские игры — 2024 стали для нее десятыми. Первым в истории, кто 10 раз принял участие в Олимпиадах, стал канадский специалист по конкуру Иан Миллар. В последний раз он выступал на Играх 2012 года в Лондоне.

В Париже Салуквадзе не смогла выйти в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, она стала 27-й в квалификации.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26 числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние виды спорта
Иан Миллар
Нино Салуквадзе