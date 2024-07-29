Пловчиху выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

Пловчиху Ану Каролину Виейру выгнали из сборной Бразилии за самовольный уход из олимпийской деревни в Париже. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета страны.

В организации заявили, что инцидент произошел 26 июля. Отмечается, что Виейра в неуважительной и агрессивной манере оспорила решение технической комиссии сборной. Пловчиха в ближайшее время вернется в Бразилию.

На Олимпиаде-2024 Виейра приняла участие в квалификационном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. По итогу сборная Бразилии заняла 12-е место.

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