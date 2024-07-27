Бах извинился перед лидером Южной Кореи

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принёс извинения президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю за скандал с ошибкой при объявлении спортсменов страны на параде атлетов на церемонии открытия Игр.

«Случившемуся нет оправданий. Почтительно приношу искренние извинения», — приводит слова Баха телеканал YTN.



В Южной Корее надеются, что подобные инциденты больше не повторяться.

Во время парада делегацию Южной Кореи представили как сборную Северной Кореи. Дикторы при её появлении объявили «Корейскую Народно-Демократическую Республику».

Южная Корея возмущена ошибкой на открытии Олимпийских игр

XXXIII летние Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК принесли извинения Южной Корее за ошибку на церемонии открытия Игр.